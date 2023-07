POLITIQUES DE L’EMPLOI ANI TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DIALOGUE SOCIAL. L’avis relatif à l’extension de l’ANI (accord national interprofessionnel relatif) à "la transition écologique et au dialogue social" (lire sur AEF info), est publié au Journal officiel du samedi 29 juillet 2023. ANI AT-MP. L’avis relatif à l’extension de l’ANI relatif à "un consensus social réaffirmé par une prévention ambitieuse, une réparation améliorée et une gouvernance paritaire renforcée" (lire...