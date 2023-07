Le général de division Marc Boget, commandant de la gendarmerie dans le cyberespace, annonce, vendredi 28 juillet 2023, qu’il va être nommé directeur de la stratégie digitale et technologique de la gendarmerie nationale à compter du 1er août. Il s’agit d’un "nouveau poste créé auprès du DGGN", précise-t-il. Le général de brigade Christophe Husson, commandant en second du ComcyberGend depuis un an, "est appelé" à lui succéder à compter de cet été.