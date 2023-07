La London school of economics ouvrira une nouvelle école en politiques publiques en septembre 2018

La LSE (London School of Economics and Political Science) annonce la création d'une nouvelle école en son sein à la rentrée 2018, consacrée aux politiques publiques, sur la base de plusieurs programmes déjà existants comme le MPA (master of public administration) ou l’Executive MPA. De nouveaux programmes seront lancés, en particulier un master en politiques publiques en un an (en septembre 2019) et un MPA conjoint avec l’université Fudan, en Chine (en septembre 2020). Cette nouvelle école des politiques publiques intégrera dès 2019 le nouveau bâtiment de la LSE au centre de Londres, sur Houghton Street, avec les départements de sciences politiques et de relations internationales. Le directeur par intérim de cette école est Tony Travers, jusqu’à ce qu’un doyen définitif, en cours de recherche, soit trouvé.