Personnels. Note de service sur la part fonctionnelle de l’Isoe et de l’Isae au sein des écoles, collèges, lycées d’enseignement général et technologique et lycées professionnels (lire sur AEF info, ici et là). Emplois et procédure d’affectation pour les personnels du second degré dans les établissements d’enseignement supérieur - année 2024. Échanges et actions de formation à l’étranger pour les enseignants : calendrier de dépôt et de traitement des candidatures pour l’année 2024-2025....