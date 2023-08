L’association qui regroupe les communes suisses de Crans-Montana, Icogne et Lens, expérimente, dans le cadre d’un partenariat avec la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, le recours à l’intelligence artificielle. Les chercheurs ont utilisé l’outil ChatGPT plus, qui a modélisé, à partir des données fournies, quatre scénarios de villes du futur, allant du "tendanciel" au "très disruptif". L’association voit notamment dans l’IA "une aide à l’analyse [et] une aide à la décision pour le monde politique".