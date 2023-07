L’Uncam annonce le 28 juillet être parvenue à un accord de moyen terme avec quatre syndicats de biologistes 7 mois après la crise de l’hiver 2022 entre la profession et les tutelles (lire sur AEF info). Un cadre d’évolution des actes de biologie est fixé pour 3 ans (2024-2026). L’enveloppe triennale correspond à une hausse des dépenses de +0,4 % par an durant la période, selon la Cnam. Parallèlement, un programme pluriannuel de gestion du risque sera mis sur pied par une commission comprenant les représentants des syndicats, les professionnels prescripteurs de biologie, la HAS et la Cnam (1).