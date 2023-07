Jeudi 27 juillet 2023, l’Observatoire des métiers du BTP a annoncé la rénovation de son site internet, metiers-btp, qui est désormais articulé autour de cinq principales rubriques. L’une est consacrée aux études nationales et régionales, tandis qu’une deuxième regroupe les notes de conjoncture, les tableaux de bords régionaux et nationaux, ainsi que l’ensemble des données statistiques réalisées par la structure paritaire. La rubrique "gestion des compétences" permet d’accéder aux études menées ces dernières années. Une entrée "métier" réunit les fiches dédiées aux professions avec la liste des certifications des branches du BTP. Une dernière, intitulée "votre avenir dans le BTP", présente le secteur et ses dispositifs au grand public.