La stratégie des 1 000 premiers jours de l’enfant, politique prioritaire du gouvernement, fera l’objet d’une nouvelle feuille de route pluriannuelle 2024-2027. En 2023, "année pivot", l’instruction interministérielle du 18 juillet 2023 prévoit de renforcer le parcours 1 000 premiers jours (entretien post et prénatal) et sa déclinaison pour les situations de vulnérabilité, et de poursuivre la sensibilisation. Elle précise les moyens financiers prévus pour les ARS et les Dreets signalant le souhait de poursuivre le soutien aux "initiatives locales prometteuses" lancées depuis 2021.