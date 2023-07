Dans la continuité de la circulaire n°6346/SG du 20 avril 2022 portant les nouvelles lignes directrices de gestion interministérielle pour l’encadrement supérieur de l’État, une circulaire accompagnée d’une annexe publiée le 28 juillet précise les "orientations et principes directeurs" pour traiter de manière "plus homogène et concertée" les problématiques liées à l’avancement de grade dans le corps des AE. Les "processus de promotions" et les "critères qualitatifs" retenus dans les LDGI sont détaillés pour les avancements au sein des trois grades du corps des AE, afin de "mieux reconnaître le parcours professionnel" avec un "caractère plus sélectif". Ces lignes directrices présentées au CSFPE en mars 2022 (lire sur AEF info) et transmises aux secrétaires généraux et DRH des ministères, "devront être rendues effectives dans les administrations et services" en s’appuyant sur la Diese.