Dans le cadre d’un cycle de négociation lancé par la direction générale de l’offre de soins, organisé en groupes de travail thématiques pour les trois corps de directeurs, un échange était prévu le 3 juillet 2023 surles perspectives d’évolution, d’accès et de formation des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Un sujet majeur dans un contexte de fuite de ces D3S vers le corps des directeurs d’hôpital. Mais le 28 juin, à la réception du support de travail, le Syncass-CFDT, CHFO et l’Ufmict-CGT ontfinalement décidé de quitter les négociations.