Le DGPN a officialisé, dans un télégramme daté du 20 juillet 2023, la première vague de nomination de directeurs zonaux adjoints des six zones de défense. Ils épaulent les directeurs nommés au mois d’avril, dans les filières dont ils sont responsables : SP, PJ, Paf, RT et sur des fonctions moins opérationnelles de DZA de la formation et du recrutement d’une part, et de chef de la stratégie, de la synthèse et des soutiens d’autre part. Des chefs d’état-major sont également nommés.