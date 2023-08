Depuis la crise du Covid, le télétravail semble être devenu la norme pour les entreprises dont les salariés occupent des postes compatibles avec cette forme d’organisation du travail. Toutefois, selon une étude publiée au mois de juillet 2023 par Unispace, de nombreuses entreprises, même les plus innovantes, souhaitent que les salariés reviennent durablement travailler sur site. Après avoir interrogé plus de 9 000 salariés et 6 000 entreprises dans 17 pays, les auteurs de cette enquête mondiale identifient les facteurs qui motivent les collaborateurs à réinvestir les locaux de leur employeur.