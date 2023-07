"J’ai appris, en supervisant les rapports du Giec, la richesse et la profondeur de réflexion rendues possibles quand on mêle des scientifiques d’horizons différents", déclare Valérie Masson-Delmotte qui dresse, dans une interview à AEF info le 27 juillet 2023, le bilan de ses huit années à la coprésidence du groupe de travail n° 1 du Giec. Elle détaille notamment le fonctionnement des instituts de la soutenabilité, créés à l’interface des sciences du climat et des sciences humaines en aménagement, qui permettent une approche holistique des enjeux que pose le réchauffement climatique et qu’elle voit comme un remède à l’approche disciplinaire qui a cours en France. La paléoclimatologue plaide par ailleurs pour instaurer des cellules d’écoute dans les institutions de recherche pour les scientifiques du climat qui subissent une charge mentale particulièrement importante.