"Après plusieurs années difficiles sur le plan financier, nous pouvons aujourd’hui nous féliciter des progrès et de la stabilisation accomplis au FIPHFP." Six mois après son arrivée à la direction du fonds dans un contexte de renouvellement d’équipe, Marine Neuville fait le point dans une interview à AEF info sur sa nouvelle feuille de route pour l’inclusion des agents en situation de handicap. Accessibilité numérique, sensibilisation des employeurs publics, déploiement de l’apprentissage et de la formation des agents, simplification des démarches… Marine Neuville souhaite "tendre vers plus de performance" en s’appuyant sur un comité d’usagers fraîchement nommé et des partenariats.