25 universités et écoles ont rejoint le programme "Change leader" porté par la SAS Sulitest Impact et s’engagent à certifier au moins 75 % de leurs diplômés d’ici 3 ans avec le nouvel outil Task, un certificat en ligne sur les connaissances en durabilité, indique l’organisation le 13 juillet 2023. Sulitest a présenté Task lors du "Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable 2023", qui s’est tenu du 10 au 19 juillet à New York. Cet outil pourrait aussi encourager les universitaires à intégrer les questions de durabilité dans leurs cours, espère Sulitest.