Le 17 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a condamné l’État pour ne pas avoir modifié les règles d’acquisition des congés payés par des salariés malades. Elle a jugé que sont contraires à l’article 7 de la directive 2003/88/CE, les dispositions du code du travail qui n’assimilent pas à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie ordinaire et les absences d’origine professionnelle au-delà d’une durée ininterrompue d’un an.