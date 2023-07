Harvard est visée par une enquête du gouvernement américain depuis le 24 juillet 2023, relate le New York Times. Elle doit "examiner les allégations de trois associations selon lesquelles la pratique consistant à accorder une préférence aux enfants d’anciens élèves et de donateurs est discriminatoire à l’égard des candidats noirs, hispaniques et asiatiques, au profit d’étudiants blancs et fortunés moins qualifiés", écrit le quotidien. Une plainte avait été déposée par Lawyers for Civil Rights quelques jours après la décision de la Cour Suprême de mettre fin à la discrimination positive.