Le bureau du CA de l’Ipag se renouvelle pour "mieux accompagner" Olivier Maillard, nouveau directeur général de l’école, "dans la réflexion stratégique qu’il doit mener", et pour "consolider les liens, traditionnellement étroits, de l’Ipag avec le monde économique et social", indique un communiqué le 26 juillet 2023. Son ancien président, Thierry Tron, est ainsi remplacé par Robert Fonck, ancien VP et trésorier. L’ancien DGA de la CCI Paris-IDF, Jean-Luc Neyraut, fait partie des trois nouveaux administrateurs du conseil, avec François Essertel et Jean-René le Meur.