Depuis 2017, la Nouvelle-Calédonie s'est dotée d’un Fonds interprofessionnel d’assurance formation pour développer la formation des salariés du secteur privé. Un outil créé et géré par les partenaires sociaux insulaires, mais qui a été transposé dans une loi de Pays pour lui donner sa légitimité et des moyens d’action. Alors que les partenaires sociaux vont ouvrir de nouvelles négociations pour éventuellement élargir les missions et les ressources de ce fonds (lire sur AEF info), AEF info fait un point sur sa structuration, ses missions actuelles et son offre de services.