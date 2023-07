Dans un courrier daté du 26 juillet 2023, les n°1 de la CFDT, de la CFE-CGC, de la CGT et de FO interpellent Bruno Angles, le directeur général d’AG2R La Mondiale, en lui reprochant de méconnaître les principes de la gouvernance paritaire et de mener un projet de réorganisation interne sans contrôle ni mandat du CA du groupe de protection sociale. Sur le fond du dossier, les confédérations syndicales critiquent aussi les orientations présentées par la direction qui, d’après eux, menaceraient de "modifier profondément et durablement la nature paritaire de AG2R La Mondiale".