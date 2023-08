"Le recours à l'externalisation s’est fortement développé au cours des trois dernières décennies et s’est accompagné d’un dévoiement de cette dernière", constatent Jean-François Kerléo et Mathias Amilhat, respectivement directeur et directeur du département éthique publique de l’OEP (Observatoire de l’éthique publique), dans une note parue le 20 juillet 2023 sur le recours aux prestations intellectuelles des cabinets de conseil par le secteur public (1). Ils formulent 17 propositions à l’intention de l’Assemblée nationale qui doit examiner une proposition de loi sénatoriale sur le sujet.