Nexity, Vinci, Altarea, Bouygues… Publiés depuis mercredi 26 juillet, les comptes semestriels des promoteurs immobiliers témoignent de la crise "profonde, d’une rare intensité", qu’ils subissent depuis 18 mois. Le secteur salue les engagements de CDC Habitat et d’Action logement d’acquérir un total de 47 000 Vefa. À condition que les conditions de réalisation permettent de dégager des "marges raisonnables", prévient Nexity. Xavier Huillard, PDG de Vinci, fait, lui, état des nombreuses "contraintes et critères" de ces plans de soutien et regrette des "volumes d’achat pas énormes".