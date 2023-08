Le Comité interministériel de restructuration industrielle (Ciri) dresse le bilan de ses missions de soutien aux entreprises dans son dernier rapport d’activité, publié le 17 juillet 2023. D’après le document, le Ciri a permis la sauvegarde de 35 529 emplois sur l’année 2022. En plus d’avoir considérablement renforcé le rôle de l’État dans le maintien de l’économie française. Une action concrétisée par l’octroi de 144 Md€ de prêts garantis par l’État. Des créances qui pèsent encore plus de 90 milliards d’euros sur les finances publiques et dont le Ciri a dû se saisir.