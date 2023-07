Pôle emploi dresse un bilan positif du déploiement de son dispositif Action recrut' pour lutter contre les difficultés de recrutement, selon une étude "Éclairages et Synthèse". Les employeurs dont l’offre déposée à Pôle emploi n’a pas été pourvue dans les 30 jours sont contactés par un conseiller afin d’élaborer un diagnostic et mettre en place des services. Selon l’opérateur, le dispositif a permis de diminuer d’environ 15 % les abandons de recrutement parmi les offres déposées à Pôle emploi. Il a ainsi permis de pourvoir 27 000 postes supplémentaires en 2021 et environ 35 000 postes en 2022.