"Il faut que nous puissions embaucher du personnel scientifique et technique statutaire pour les laboratoires de SHS afin de mobiliser tout le potentiel des SHS et porter une stratégie nationale ambitieuse", déclare Nathalie Drach-Temam. Alors que le MESR prépare un appel dédié aux SHS, la présidente de Sorbonne université analyse dans un entretien à AEF info le 27 juillet 2023, leur place dans son université pluridisciplinaire, et met l’accent sur ce qu’elles "apportent aux autres disciplines et ce dont elles bénéficient au contact des sciences dures". De son poste d’observation, la présidente de Sorbonne université déclare "voir au quotidien" que "les financements récurrents pour les SHS sont vraiment en dessous des besoins pour soutenir une politique forte en la matière" et constater "un décalage" à ce titre avec les autres disciplines.