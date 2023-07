"Manque de gouvernance et de pilotage de la recherche", "marécage bureaucratique", etc. "Le modèle français de la recherche, c’est un peu faire une course de haies, quand les autres font une course de plat", estime Philippe Hayez, président de la section ESR à la Cour des comptes, lors d’une audition au Sénat au sujet du rapport sur "la stratégie nationale de recherche en IA", mercredi 5 juillet 2023. Il évoque le rôle "d’agence de programmes" que pourrait jouer Inria, selon les préconisations du rapport Gillet, et aborde la question des UMR, "qu’il ne fallait pas inventer".