L’accord sur la formation professionnelle à Pôle emploi est signé par cinq organisations syndicales sur les six représentatives dans la branche. La CFDT, la CFE-CGC, FO, le Snap et le SNU ont paraphé ce document, même si les syndicats considèrent que l’accord aurait pu aller plus loin. La CGT n’a pas signé. "L’accord réaffirme le caractère fondamental de la formation à Pôle emploi dans le cadre du développement de compétences", précise Thierry Bouillon, directeur en charge du développement des talents et des compétences et de l’Université Pôle emploi.