Alors que la nouvelle ministre des Solidarités a annoncé vouloir raccourcir et mieux rémunérer le congé parental - dit "PrePaRe" et distinct du congé maternité et paternité - l’Union nationale des associations familiales abonde dans le même sens et "soutient cette réflexion". Plusieurs rapports ont déjà constaté l’échec du dispositif revu en 2014 et appelé à le réformer de nouveau pour mieux l’indemniser. Son faible montant (au plus 428,71 euros par mois) constitue un frein, si bien que le nombre de ses bénéficiaires a chuté de moitié entre 2013 et 2020. De plus, l’objectif de mieux partager le congé parental avec les pères est loin d’être atteint, leur nombre dans le dispositif ayant chuté de 19 000 à 15 000. Comme l’Igas, le HCFEA, ou la Cour des comptes, une récente mission sénatoriale propose de réduire la durée de versement de la prestation tout en augmentant la rémunération.