Les attributions de Gérald Darmanin sont légèrement élargies par le décret 26 juillet 2023, publié ce jour au Journal officiel. À l’issue du remaniement (lire sur AEF info), le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer "est associé par le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires à la définition et à la mise en œuvre de la politique relative aux quartiers défavorisés des zones urbaines et à la ruralité". Le décret d’attribution de Christophe Béchu, qui définit ce partage de tutelle sur l’action de la ministre déléguée chargée des Collectivités et de la Ruralité, Dominique Faure, et de la secrétaire d’État à la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, est aussi publié. Gérald Darmanin assure également "le déploiement du projet 'Marseille en grand', en associant les ministres concernés" (lire sur AEF info). Le reste des attributions est inchangé par rapport à juillet 2022.