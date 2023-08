Après la promulgation de la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux (lire sur AEF info), les acteurs de l’aménagement sont-ils prêts pour ce changement de modèle opérationnel et économique ? Pour Sophie Lafenêtre, directrice générale de l’EPF Occitanie, s’ils sauront trouver les équilibres économiques à moyen et long terme, à court terme, l’équation reste incertaine. Les subventions publiques comme l’intervention des opérateurs de l’État permettent, aujourd’hui, d’assurer la transition. Tous, opérateurs comme collectivités territoriales, ont, en revanche, compris les enjeux et "réfléchissent beaucoup désormais aux questions de stratégie foncière, de régulation foncière et de compensation", selon Sophie Lafenêtre.