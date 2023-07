Retrouvez en bref quelques actualités récentes en matière d’aménagement et d’urbanisme :Christophe Béchu demande aux préfets d’inciter les élus à adapter les règles locales d’urbanisme aux risques d’incendies ;les membres du Conseil national des villes publient une tribune ;la foncière sociale et solidaire Base commune annonce une première acquisition pour un rez-de-chaussée à Malakoff ;la ville de Lyon a désigné un groupement mené par Icade et Redman pour la rénovation de la tour du CIRC ;la fédération des EPL s’interroge sur les conséquences de la loi du 20 juillet 2023 pour les EPL.