La trentaine de missions locales de la région Occitanie et les acteurs de l’emploi temporaire et de la formation dont Akto, Prism’emploi, le FPETT et le FASTT, ont renouvelé avec l’État, le 20 juillet 2023, leur engagement dans l’une des déclinaisons régionales de l’accord-cadre national sur l’insertion professionnelle des jeunes par l’intérim. Baptisée "Missions Jeunes", cette démarche a déjà été reconduite en 2018 et 2021. Elle vise à fédérer l’action des agences d’intérim et des acteurs régionaux pour faciliter l’accès à l’emploi des jeunes dans le cadre de missions d’intérim en leur proposant une offre d’accompagnement, avec pour objectif de renforcer l’employabilité des bénéficiaires en levant les freins périphériques qui entravent leur insertion professionnelle. Tous publics confondus, les missions locales d’Occitanie ont accueilli quelque 112 000 jeunes en 2022.