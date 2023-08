L’association Reclaim Finance a passé au crible les politiques d’énergies fossiles des quinze plus gros fonds de private equity en Europe et aux États-Unis. Résultat, à peine deux ont établi des règles concernant leurs investissements dans le secteur du charbon et un seul a une politique couvrant l’industrie du pétrole et du gaz. "L’évaluation fournit de nouvelles preuves du retard pris par le secteur du capital-investissement par rapport aux gestionnaires d’actifs, opérant principalement sur les marchés cotés, en matière d’action climatique", conclut Reclaim Finance.