Publié au Journal officiel du jeudi 27 juillet 2023, le décret n°2023-667 précise les attributions de la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, qui a succédé à Jean-Christophe Combe lors du remaniement gouvernemental du 20 juillet. Elle "prépare et met en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines de la solidarité, de la cohésion sociale, de la famille, de l’autonomie et du handicap". Ses champs de compétence principaux sont la lutte contre la pauvreté, la petite enfance et le handicap.