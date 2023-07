Nouvel accord entre l'assurance maladie et les pédicures-podologues pour la prise en charge des patients diabétiques

Un avenant 4 à la convention des pédicures podologues a été signé, ce mardi 22 septembre 2020, entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) et la Fédération nationale des podologues (FNP). Il porte principalement sur la prise en charge des patients diabétiques et la valorisation des actions de prévention, notamment celles prenant en compte la complexité des différentes situations cliniques. Cet avenant vise également à renforcer la coordination entre les pédicures podologues et les autres acteurs du système de santé. Il soutient les modes d’organisation, l’utilisation d’outils et les systèmes d’information avec la mise en place d’un forfait d’aide à la modernisation et à l’informatisation. Selon l’assurance maladie, les pédicures podologues libéraux étaient 13 300 en 2019 et représentaient plus de 43 M€ d’honoraires totaux hors prestations LPP .