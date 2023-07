Le gouvernement a présenté en Conseil des ministres, le 26 juillet 2023, l'ordonnance permettant de réintroduire un dispositif comparable à l’écotaxe poids lourds que les pouvoirs publics avaient échoué à mettre en place il y anune décennie, mais à l’échelle régionale et de manière volontaire. La Collectivité européenne d’Alsace et la région Grand Est sont notamment concernées. Publié au JO de ce jeudi, ce texte était prévu à l’article 137 de la loi climat et résilience du 22 août 2021. Le projet de loi de ratification doit être présenté au Parlement dans les six mois, d’ici au 27 janvier 2024.