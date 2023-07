La note de service sur le "pacte" enseignant est publiée

Attendue par les personnels de direction, la note de service sur la mise en œuvre du "pacte" enseignant est parue au BO du 27 juillet 2023. Concernant les personnels éligibles, elle recommande de ne pas solliciter les fonctionnaires stagiaires. Parmi les missions ouvrant droit au versement d’une part fonctionnelle, les "priorités nationales" (RCD et heures de soutien et d’approfondissement en 6e) sont toujours "prioritairement attribuées". La Dgesco notifie les académies des moyens dont elles disposent "au plus tard en février", et les "perdir" ont connaissance de leur dotation avant mars.