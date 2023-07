"Il y a beaucoup d’attentes dans le domaine de la santé et de l’éducation", a déclaré la Première ministre le 26 juillet 2023 sur BFM TV. Élisabeth Borne attend de ses ministres qu’ils "dirigent leur administration" et puissent défendre la politique gouvernementale "dans le débat public". Critiqué pour avoir suivi une scolarité dans le privé (lire sur AEF info), "Gabriel Attal a montré qu’il a beaucoup d’énergie et qu’il a été très proche de son administration dans ses précédentes fonctions", selon Élisabeth Borne, qui assure qu’il "sera à l’écoute des personnels de l’Éducation nationale et des parents." Pour la rentrée, la cheffe du gouvernement s’est engagée à ce "qu’il y ait un professeur devant chaque élève", précisant que sur ce dossier il pourrait y avoir "des ajustements jusqu’au dernier moment". Elle promet aussi que "chaque collégien aura une place au lycée" (lire sur AEF info).