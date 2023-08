Le 21 juillet 2023, les ministres du Travail et de l’Emploi des pays du G20 se sont réunis en Inde, afin de "discuter des défis du marché du travail", "dresser un bilan des objectifs précédents" et "adopter des recommandations sur l’emploi et la protection sociale". Dans un document officiel, les ministres formulent des engagements autour de trois priorités : réduire l’écart entre les compétences et les besoins du marché du travail, la protection sociale des travailleurs des plateformes et un financement pérenne des systèmes de protection sociale.