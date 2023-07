Publié au Journal officiel du 27 juillet 2023, une semaine après le remaniement gouvernemental, le décret d’attribution du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, précise son champ de compétences et notamment la façon dont il partage la tutelle, avec le ministre de l'Intérieur et de l’Outre-mer, sur l’action de la ministre déléguée chargée des Collectivités et de la Ruralité, Dominique Faure, et de la secrétaire d’État à la Ville, Sabrina Agresti-Roubache.