Anciennement adjointe du secrétaire général pour l’administration du ministère des Armées, Véronique Nativelle est nommée cheffe du service du contrôle général économique et financière du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique à compter, a annoncé Bercy le 26 juillet 2023. Elle remplacera à compter du 28 août prochain Marc Gazav, chargé de l’intérim des fonctions du contrôle général économique et financier depuis décembre 2022.