Constituée le 11 juillet 2023, la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’accès des Français à un logement digne et à un parcours résidentiel durable "mènera ses travaux en deux temps", indique à AEF info son président, Stéphane Peu. La mission consacrera la première étape à l’élaboration d’un prérapport, qui sera livré en octobre, en vue des débats parlementaires sur le PLF 2024, dans lequel elle souhaite traduire en amendements des propositions non retenues à l’issue du CNR logement. Un rapport plus complet suivra au printemps, pour "servir de base à une loi d’orientation".