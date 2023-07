Ministère de l’Intérieur. Un décret du 26 juillet 2023 fixe les attributions du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Un arrêté du 24 juillet 2023 permet au ministère de l’Intérieur et des Outre-mer de créer un système d’information relatif à l’instruction des distinctions honorifiques dénommé "Décos". Violences urbaines. Une ordonnance du 26 juillet 2023 prévoit diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande...