Attributions des ministres. Plusieurs ministres voient leurs attributions précisées par décret, notamment le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, celui de l’Intérieur et de l’Outre-mer et celui de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Reconstruction des équipements publics. L’ordonnance n°2023-660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique...