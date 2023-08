Depuis mars 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes accueille les premières formations sur la transition écologique des cadres supérieurs de l’État en région. D’après la préfecture, 150 hauts fonctionnaires y seront formés. "C’est ma responsabilité de première présidente que d’inscrire mes décisions de gestion de l’administration dans un contexte de préoccupation écologique", a expliqué à AEF info Sophie Degouys, première présidente de la cour d’appel de Riom et participante de la formation. Une façon, pour elle, de "confronter des approches diverses et d’avancer plus vite".