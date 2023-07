La Dares publie, le 27 juillet 2023, une étude sur les contrats aidés consacrée à leur incidence sur l'emploi et à leurs effets d’aubaine, c'est-à dire la proportion d'emplois en contrats aidés qui auraient été créés même en l’absence de ces dispositifs soutenus financièrement par l'État. Ces effets sont évalués, indirectement, au moment de la soudaine baisse de leur financement intervenue en 2017. Les effets d’aubaine des contrats aidés sont ainsi estimés à 26 % dans le secteur non marchand et à 61 % dans le secteur marchand. Des chiffres proches de ceux remontés lors de précédentes études.