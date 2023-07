Au Journal officiel Décrets d’attributions. Les décrets relatifs aux attributions des ministres qui suivent sont publiés :Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, "prépare et met en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines du développement durable, de la cohésion des territoires, de la lutte contre les inégalités territoriales, notamment dans les quartiers défavorisés des zones urbaines et les territoires ruraux, de l’environnement,...