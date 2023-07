LOIS DROIT DU TRAVAIL. Est publiée la loi n°2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime.politiques de l’emploi SPECTACLE. Un arrêté du 20 juillet 2023 autorise la conclusion d’une convention de mandat avec l’Agence de services et de paiement pour la gestion, la liquidation et le paiement des aides du Fonpeps (Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle).finances...