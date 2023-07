L’ambassadrice Véronique Roger-Lacan est nommée, en Conseil des ministres ce 26 juillet 2023 représentante permanente de la France auprès de la communauté du Pacifique et du programme régional océanien de l’environnement. Celle qui a été représentante permanente de la France auprès de l’OSCE puis de l’Unesco prendra ses fonctions le 1er septembre. Elle succédera à Marine de Carné de Trécesson de Coëtlogon, en poste depuis fin 2019 et nommée représentante permanente de la France auprès de l’OMI à Londres, à compter du 1er août 2023. Créée en 1947 et basée à Nouméa, la communauté du Pacifique est une organisation scientifique et technique. Elle s’est dotée en 1993 du programme régional océanien de l’environnement, doté de 4 priorités : changement climatique, biodiversité et gestion écosystémique, gestion des déchets et lutte contre la pollution, surveillance environnementale et gouvernance.