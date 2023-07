"Alertée au sujet de l’arrêt d’un processus de recrutement d’un poste en section de sciences économiques, sans qu’existe ni d’incohérence entre le profil des candidats et la fiche de poste, ni de conflit d’intérêts constitué et repéré comme tel par le guide ministériel", l’Afep s’inquiète d’une "rem[ise] en cause du fonctionnement des instances de régulation de la profession" d’enseignant-chercheur, dans un communiqué du 12 juillet 2023. "Une telle interprétation des textes et procédures nous semble problématique car elle ouvre la porte à la possible annulation par des conseils centraux d’un grand nombre de propositions des comités de sélection", écrit-elle. L’Afep estime "qu’une commission universitaire d’arbitrage national devrait pouvoir statuer ou, a minima, qu’un recours amiable devrait pouvoir être porté auprès des instances de régulation de la discipline".